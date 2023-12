[Spectacle] La Nuit des Sceaux Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 1 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

La Duchesse du Maine vous invite dans son château de Sceaux pour revivre une de ses mémorables « Nuits de Sceaux ». Entre 1714 et 1715, lors de seize Nuits de fête, musiciens, comédiens, philosophes, écrivains et danseurs se succédèrent pour ces divertissements nocturnes..

2024-01-24 20:00:00 fin : 2024-01-24 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Duchesse du Maine invites you to her Château de Sceaux to relive one of her memorable « Nuits de Sceaux ». Between 1714 and 1715, during sixteen Nuits de fête, musicians, comedians, philosophers, writers and dancers took to the stage for these nocturnal entertainments.

La duquesa de Maine le invita a su castillo de Sceaux para revivir una de sus memorables « Nuits de Sceaux ». Entre 1714 y 1715, durante dieciséis Nuits de fête, músicos, comediantes, filósofos, escritores y bailarines se reunieron para estos entretenimientos nocturnos.

Die Herzogin von Maine lädt Sie in ihr Schloss Sceaux ein, um eine ihrer denkwürdigen « Nuits de Sceaux » (Nächte von Sceaux) wieder aufleben zu lassen. Zwischen 1714 und 1715 gaben sich bei diesen nächtlichen Vergnügungen in sechzehn Festnächten Musiker, Schauspieler, Philosophen, Schriftsteller und Tänzer die Klinke in die Hand.

