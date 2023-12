[Concert] Audition de chant Musiques Actuelles Conservatoire Camille Saint-Saens Dieppe, 1 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Passez une belle soirée en découvrant des musiques actuelles lors d’une audition des élèves du Conservatoire !.

2024-01-22 19:00:00 fin : 2024-01-22 . .

Conservatoire Camille Saint-Saens

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Enjoy an evening of contemporary music at an audition by Conservatoire students!

¡Disfrute de una velada de música contemporánea en una audición de estudiantes del Conservatorio!

Verbringen Sie einen schönen Abend und entdecken Sie aktuelle Musik bei einem Vorspiel von Schülern des Konservatoriums!

