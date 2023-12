[Concert] Musique(s) de Salon Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 1 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Tout comme les salons musicaux du XIXème et XXème siècle, le duo Geoffrey Doucet et Pascal Riegel propose une prestation musicale dans un cadre intimiste. Avec l’aide de différents instruments acoustiques, ils font le grand écart entre différents styles de musique, entre thèmes célèbres et compositions personnelles..

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Like the musical salons of the 19th and 20th centuries, the duo Geoffrey Doucet and Pascal Riegel offer a musical performance in an intimate setting. With the help of a variety of acoustic instruments, they move between different musical styles, famous themes and personal compositions.

Al igual que en los salones musicales de los siglos XIX y XX, el dúo Geoffrey Doucet y Pascal Riegel ofrece un espectáculo musical en un ambiente íntimo. Con la ayuda de varios instrumentos acústicos, se mueven entre diferentes estilos musicales, entre temas famosos y composiciones personales.

Ähnlich wie die musikalischen Salons des 19. und 20. Jahrhunderts bietet das Duo Geoffrey Doucet und Pascal Riegel eine musikalische Darbietung in einem intimen Rahmen. Mit Hilfe verschiedener akustischer Instrumente schaffen sie den Spagat zwischen verschiedenen Musikstilen, zwischen berühmten Themen und eigenen Kompositionen.

