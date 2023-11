[Concert] Ramble Ditties Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 20 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Rambles Ditties nous emmène dans les pubs de l’ouest irlandais, les comtés de Clare, Sligo, Kerry, Donegal aux sons d’instruments chaleureux qui envoient jigs, reels, hornpipes, slides et autres airs traditionnels, mais aussi des chansons des poètes voyageurs qui nous content l’amour de leur pays et l’aventure vers l’Amérique..

2023-12-20 19:00:00 fin : 2023-12-20 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Rambles Ditties takes us to the pubs of western Ireland, counties Clare, Sligo, Kerry, Donegal, to the sounds of warm instruments that send jigs, reels, hornpipes, slides and other traditional tunes, but also songs of poets travelers who tell us the love of their country and the adventure to America.

Rambles Ditties nos lleva a los pubs del oeste de Irlanda, a los condados de Clare, Sligo, Kerry y Donegal, al son de cálidos instrumentos que tocan jigs, reels, hornpipes, slides y otras melodías tradicionales, así como a las canciones de poetas viajeros que nos hablan del amor a su país y de la aventura hacia América.

Rambles Ditties führt uns in die Pubs des irischen Westens, in die Grafschaften Clare, Sligo, Kerry und Donegal zu den Klängen warmer Instrumente, die Jigs, Reels, Hornpipes, Slides und andere traditionelle Melodien senden, aber auch zu den Liedern der reisenden Dichter, die uns von der Liebe zu ihrem Land und dem Abenteuer nach Amerika erzählen.

