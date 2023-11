[Concert] Il pleut des cordes Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 16 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Un évènement exceptionnel rassemblera la famille des cordes frottées. Violons, altos, violoncelles et contrebasses se réuniront pour une grande fête musicale.

La soirée débutera avec une quintette à cordes interprété par nos professeurs, suivi d’une performances des différents ensembles de classe pour se conclure par des pièces jouées tous ensemble ! Nus aurons le plaisir de voir plus de 80 musiciens sur scène. Une soirée inoubliable !.

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



An exceptional event will bring together the bowed string family. Violins, violas, cellos and double basses will come together for a musical feast.

The evening will begin with a string quintet performed by our teachers, followed by performances by the various class ensembles, and concluding with pieces played all together! We’ll have the pleasure of seeing over 80 musicians on stage. An unforgettable evening!

Un acontecimiento excepcional reunirá a la familia de las cuerdas de arco. Violines, violas, violonchelos y contrabajos se reunirán para una gran celebración musical.

La velada comenzará con un quinteto de cuerda interpretado por nuestros profesores, seguido de actuaciones de los distintos conjuntos de clase, ¡y concluirá con piezas interpretadas todos juntos! Tendremos el placer de ver a más de 80 músicos sobre el escenario. ¡Una velada inolvidable!

Ein außergewöhnliches Ereignis wird die Familie der gestrichenen Saiten zusammenbringen. Violinen, Bratschen, Celli und Kontrabässe werden zu einem großen musikalischen Fest zusammenkommen.

Der Abend beginnt mit einem Streichquintett, das von unseren Lehrern gespielt wird, gefolgt von Auftritten der verschiedenen Klassenensembles und endet mit Stücken, die alle zusammen gespielt werden! Wir werden das Vergnügen haben, mehr als 80 Musiker auf der Bühne zu sehen. Ein unvergesslicher Abend!

