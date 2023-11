[Animation] Maxi Quiz Musical Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 14 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Best of the Best, ne sera point incarnée par le frère de Julia Roberts, Eric, mais par les maîtres conspirateurs des énigmes orchestrées par notre vénérable Guillaume Dauzou. Les élèves du conservatoire ont daigné se plier au jeu, en composant en musique et en danse l’intégralité des questions imprégnées d’une esthétique cinématographique..

2023-12-14 18:00:00

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Best of the Best, will not be embodied by Julia Roberts? brother Eric, but by the master conspirators of the riddles orchestrated by our venerable Guillaume Dauzou. Students from the Conservatoire have deigned to take part in the game, composing and dancing all the questions, which are imbued with a cinematic aesthetic.

Lo mejor de lo mejor, no será interpretado por el hermano de Julia Roberts, Eric, sino por los maestros conspiradores de los acertijos orquestados por nuestro venerable Guillaume Dauzou. Los alumnos del Conservatorio se han dignado a seguirles el juego, componiendo todas las preguntas en música y danza con una estética cinematográfica.

Best of the Best wird nicht von Julia Roberts’ Bruder Eric verkörpert, sondern von den Meisterverschwörern der Rätsel, die von unserem ehrwürdigen Guillaume Dauzou orchestriert wurden. Die Schüler des Konservatoriums waren bereit, sich dem Spiel zu beugen, indem sie die gesamten Fragen in Musik und Tanz komponierten, die von einer filmischen Ästhetik geprägt waren.

