[Concert] Chute libre Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 8 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

D’une durée de deux heures ininterrompues, Chute Libre est une improvisation musicale centrée autour de l’ivresse sonore, de la répétition frénétique et infinie de rythmes, de battements, de pulsations, de textures sonores, de bruits et de corps en mouvements.

Ces différents éléments, rappelant autant les musiques rituelles que les musiques festives, visent à créer chez l’auditeur un geste intérieur bien précis : celui de la chute libre, du lâcher-prise, du plongeon dans le son et le mouvement..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Lasting two uninterrupted hours, Chute Libre is a musical improvisation centered around sonic intoxication, the frenetic, infinite repetition of rhythms, beats, pulsations, sound textures, noises and bodies in motion.

These different elements, reminiscent of both ritual and festive music, aim to create a very specific inner gesture in the listener: that of free-fall, of letting go, of plunging into sound and movement.

Con una duración de dos horas ininterrumpidas, Chute Libre es una improvisación musical centrada en la embriaguez sonora, la repetición frenética e infinita de ritmos, tiempos, pulsaciones, texturas sonoras, ruidos y cuerpos en movimiento.

Estos diferentes elementos, que recuerdan tanto a la música ritual como a la festiva, pretenden crear en el oyente un gesto interior muy concreto: el de la caída libre, el de dejarse llevar, el de sumergirse en el sonido y el movimiento.

Chute Libre ist eine musikalische Improvisation, die zwei Stunden lang ununterbrochen läuft und sich um den Klangrausch dreht, um die frenetische und unendliche Wiederholung von Rhythmen, Schlägen, Pulsationen, Klangstrukturen, Geräuschen und sich bewegenden Körpern.

Diese verschiedenen Elemente, die sowohl an rituelle als auch an festliche Musik erinnern, zielen darauf ab, beim Zuhörer eine ganz bestimmte innere Geste zu erzeugen: die des freien Falls, des Loslassens, des Eintauchens in den Klang und die Bewegung.

