[Concert] Les harmonies d’hiver Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 6 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Chaque année, les élèves des orchestres d’harmonie 1er et 2ème cycle présentent au public le fruit de leur travail des premiers mois passés au conservatoire.

Cette occasion représente souvent leur première rencontre avec un auditoire particulièrement attentif aux progrès réalisés. pour certains, c’est également leur tout début de carrière musicale..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Every year, students in the 1st and 2nd cycle wind bands present to the public the fruits of their labor during their first months at the conservatory.

This is often their first encounter with an audience particularly attentive to the progress they have made. For some, it’s also the start of their musical careers.

Cada año, los alumnos de las bandas de viento de 1º y 2º ciclo presentan al público el fruto de su trabajo durante sus primeros meses en el Conservatorio.

Para algunos, es también el inicio de sus carreras musicales.

Jedes Jahr präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Blasorchester 1. und 2. Zyklus der Öffentlichkeit die Früchte ihrer Arbeit in den ersten Monaten am Konservatorium.

Diese Gelegenheit ist oft die erste Begegnung mit einem Publikum, das den erzielten Fortschritt aufmerksam verfolgt.

