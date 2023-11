[Spectacle] L’ombre du vent Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 2 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Dans l’atmosphère envoûtante et parfois sombre de l’après-guerre civile, à Barcelone, vous suivrez le chemin de Daniel. Cet enfant de bouquinier vous conduira dans un cimetière de livres oubliés où les fantômes côtoient les vivants.

La création chorégraphique se révèle tour à tour comme le reflet d’une vie personnelle tumultueuse et autodestructrice et le reflet d’une histoire caractérisée par une mémoire collective refoulée sur fond d’ambiance inquiétante car mystérieuse et double..

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



In the bewitching, sometimes dark atmosphere of post-Civil War Barcelona, you’ll follow Daniel’s path. The child of a bookseller, he leads you into a graveyard of forgotten books, where ghosts rub shoulders with the living.

The choreographic creation reveals itself in turn as the reflection of a tumultuous, self-destructive personal life, and the reflection of a history characterized by a repressed collective memory, against a backdrop of a disquieting, mysterious and double atmosphere.

En la inquietante y a veces oscura atmósfera de la Barcelona posterior a la Guerra Civil, seguirás el camino de Daniel. Este hijo de librero le llevará a un cementerio de libros olvidados, donde los fantasmas se codean con los vivos.

La coreografía se revela a su vez como el reflejo de una vida personal tumultuosa y autodestructiva y el reflejo de una historia caracterizada por una memoria colectiva reprimida, con el telón de fondo de una atmósfera inquietante por misteriosa y doble.

In der betörenden und manchmal düsteren Atmosphäre der Zeit nach dem Bürgerkrieg in Barcelona folgen Sie dem Weg von Daniel. Dieses Kind eines Buchhändlers führt Sie zu einem Friedhof vergessener Bücher, auf dem Geister neben den Lebenden leben.

Die choreografische Kreation offenbart sich abwechselnd als Spiegelbild eines stürmischen und selbstzerstörerischen persönlichen Lebens und als Spiegelbild einer Geschichte, die durch ein verdrängtes kollektives Gedächtnis gekennzeichnet ist, vor dem Hintergrund einer beunruhigenden, weil geheimnisvollen und doppelten Atmosphäre.

