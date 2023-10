[Danse] Démonstration de danse classique Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 28 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Vous avez toujours rêvé de savoir comment se déroule un cours de danse classique : pas de bourrée, grand jeté, pas de valse, pirouettes ou port de bras… Une démonstration de danse classique, orchestrée par les élèves des classes de fin de 2ème et du 3ème cycle, sera accompagnée par Natalia Flament..

2023-11-28 20:00:00 fin : 2023-11-28 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Have you always wanted to know what a ballet class is like: pas de bourrée, grand jeté, pas de valse, pirouettes or port de bras? A classical dance demonstration, orchestrated by students in the 2nd and 3rd cycle classes, will be accompanied by Natalia Flament.

¿Siempre has querido saber cómo es una clase de ballet: pas de bourrée, grand jeté, pas de valse, pirouettes o port de bras? Natalia Flament acompañará una demostración de ballet de los alumnos de las clases finales de 2º y 3er ciclo.

Sie wollten schon immer wissen, wie eine Ballettstunde abläuft: Bourrée-Schritt, Grand jeté, Walzerschritt, Pirouetten oder Armheben? Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen des 2. und 3. Zyklus führen eine klassische Tanzvorführung vor, die von Natalia Flament begleitet wird.

