[Concert] On voulait parler des oiseaux Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 25 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Créations et répertoire autour du thème des oiseaux, source éternelle d’inspiration des artistes. Musiques de Bianchi-Hoesch, Faber, Lepauvre, Couperin… Avec Benoît Toïgo & Gabrielle Resche, Ensemble Fabrique Nomade, Sextuor de violoncelle et orchestre à cordes du Conservatoire Camille Saint-Saëns..

2023-11-25 20:00:00

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Creations and repertoire based on the theme of birds, an eternal source of inspiration for artists. Music by Bianchi-Hoesch, Faber, Lepauvre, Couperin? With Benoît Toïgo & Gabrielle Resche, Ensemble Fabrique Nomade, Cello Sextet and string orchestra from the Conservatoire Camille Saint-Saëns.

Creaciones y repertorio basados en el tema de los pájaros, eterna fuente de inspiración para los artistas. Música de Bianchi-Hoesch, Faber, Lepauvre, Couperin? Con Benoît Toïgo & Gabrielle Resche, Ensemble Fabrique Nomade, sexteto de violonchelos y orquesta de cuerda del Conservatorio Camille Saint-Saëns.

Kreationen und Repertoire rund um das Thema Vögel, die ewige Quelle der Inspiration für Künstler. Musik von Bianchi-Hoesch, Faber, Lepauvre, Couperin? Mit Benoît Toïgo & Gabrielle Resche, Ensemble Fabrique Nomade, Cello-Sextett und Streichorchester des Conservatoire Camille Saint-Saëns.

