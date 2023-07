[Atelier découverte] Pratique vocale autour de Carmen Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 23 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

En amont de la retransmission en direct, qui aura lieu le 30 septembre à 18h au Volcan, du célèbre opéra Carmen de Georges Bizet, venez (re)découvrir cette œuvre incontournable et chanter quelques courts extraits avec les chanteurs du chœur accentus / Opéra de Rouen qui font partie de cette production et partagerons avec vous leur expérience et leurs secrets sur la vie de chanteur.euse lyrique.

Une occasion ludique d’aborder l’opéra en famille ou entre amis à travers le prisme du chœur.

Cet atelier est ouvert à toutes et tous, (dans la limite des places disponibles) alors venez nombreux !.

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Ahead of the live retransmission of Georges Bizet’s famous opera Carmen on September 30 at 6pm at Le Volcan, come and (re)discover this must-see work and sing a few short excerpts with the singers from the Ch?ur accentus / Opéra de Rouen who are part of this production and will share with you their experience and secrets about life as an opera singer.

A fun way for families and friends to experience opera through the prism of the ch?ur.

This workshop is open to all (subject to availability), so come one, come all!

En vísperas de la retransmisión en directo de la célebre ópera Carmen de Georges Bizet, el 30 de septiembre a las 18:00 en Le Volcan, venga a (re)descubrir esta obra ineludible y cante unos breves fragmentos con los cantantes del Ch?ur accentus / Opéra de Rouen que forman parte de esta producción y compartirán con usted su experiencia y sus secretos sobre la vida de un cantante de ópera.

Es una forma divertida para que familias y amigos conozcan la ópera a través del prisma de la ch?ur.

Este taller está abierto a todos (sujeto a disponibilidad), así que ¡vengan todos!

Im Vorfeld der Live-Übertragung der berühmten Oper Carmen von Georges Bizet, die am 30. September um 18 Uhr im Volcan stattfindet, können Sie dieses unumgängliche Werk (wieder) entdecken und einige kurze Auszüge mit den Sängern des Ch?ur accentus / Opéra de Rouen singen, die an dieser Produktion beteiligt sind und ihre Erfahrungen und Geheimnisse über das Leben eines Opernsängers mit Ihnen teilen werden.

Eine spielerische Gelegenheit, die Oper mit der Familie oder mit Freunden durch die Brille des Chors zu betrachten.

Dieser Workshop ist für alle offen (solange Plätze frei sind), also kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche