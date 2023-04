[Musique] Chorale & co Conservatoire Camille Saint-Saëns, 10 juin 2023, Dieppe.

Rencontre de la chorale avec différents musiciens adultes du conservatoire autour de chansons actuelles s’étalant des années cinquantes à aujourd’hui..

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Meeting of the choir with different adult musicians from the conservatory around current songs from the fifties to today.

Encuentro del coro con varios músicos adultos del conservatorio en torno a canciones actuales de los años cincuenta hasta hoy.

Treffen des Chors mit verschiedenen erwachsenen Musikern des Konservatoriums um aktuelle Lieder von den 50er Jahren bis heute.

