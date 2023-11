7e Colloque de la modalité : Musiques à bourdon(s) Conservatoire Brest métropole Brest, 30 novembre 2023, Brest.

Séminaire nomade de la société française d’ethnomusicologie

En partenariat avec le Conservatoire de Brest Métropole, BWS et la FAMDT

Que désigne-t-on par l’expression de “musiques à bourdon(s)” ? Dans sa définition la plus élémentaire, on entend par “bourdon(s)”, la production d’un son continu sur une ou plusieurs hauteurs. On pense également aux instruments dont la facture repose en grande partie sur ce principe (cornemuses, vielles à roue, tambours à cordes, etc.). On le(s) retrouve dans nombre de formes musicales, des plus anciennes aux expérimentations plus contemporaines. L’importance quantitative et émotionnelle de ces formes méritait donc que l’on s’y arrête.

Le colloque du pôle de la modalité organisé par Drom sera alors l’occasion d’une réflexion collective et protéiforme, à la fois historique, organologique, musicologique et philosophique, sur ce que représentent aujourd’hui les « musiques à bourdon(s) ».

JEUDI 30 NOVEMBRE 2023

Accueil à 9h30

|| Table ronde || 10h30-12h30||

Intervenants : Catherine Guesde, philosophe / Alexis Degrenier, musicien, chercheur, percussions, vielle à roue, boîtes à bourdons

Modérateur : Loïc Ponceau, ethnomusicologue

|| Table ronde || 14h00-16h00||

Intervenants : Jean Blanchard, musicien (cornemuses du Centre France) Joël Traunecker, luthier, facteur de vielles

Modératrice : Evelyne Girardon, musicienne (chant et vielle à roue)

||16h30-17h00|| Bourdons et « bulle sonore », une illustration par le jeu du piobaireachd, par Gwenael Dage

VENDREDI 2 DEC. 2023

|| Table ronde || 10h00-12h00||

Intervenants : Jeanne Miramon Prasanna, ethnomusicologue, Romain Baudoin, musicien (vielle à roue), Rusan Filiztek, musicien (saz, oud)

Modération : Florent Wattelier, ethnomusicologue et coordinateur scientifique du colloque

|| Conclusion || 12h00-12h30|| par François Picard, ethnomusicologue

