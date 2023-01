CURSUS RYTHMES par SEBASTIÁN QUEZADA Conservatoire Brest métropole, 13 novembre 2023, Brest.

CURSUS RYTHMES par SEBASTIÁN QUEZADA 13 – 15 novembre Conservatoire Brest métropole

Coût pédagogique : cette formation s’inscrit dans un cursus de 3 formations d’une durée totale de 54h. Le coût du cursus est de 1350€ (Si impossibilité de suivre le cursus dans sa globalité, merci de nous consulter) (+ cotisation annuelle de 5€)

Cursus rythmes plébiscité par les stagiaires des sessions précédentes de 2017 et 2021 qui avait affiché complet.

Cursus ouvert à tous musiciens et vocalistes professionnels sous forme modulaire de 54 heures réparties en 3 périodes de 3 jours :

►Du 06 au 08 septembre C.R.I du Suet, Chantepie (35)

►Du 16 au 18 octobre à La Grande Boutique, Langonnet (56)

►Du 13 au 15 novembre au Conservatoire de Brest Métropole (29)

Ces trois grands spécialistes partagent avec les stagiaires leurs connaissances du rythme :

► Créer pour les musiciens professionnels un contexte de travail motivant, riche et décomplexant qui leur donne du recul sur leur pratique instrumentale ou musicale.

► Donner des clés aux musiciens, qu’ils soient initialement mélodistes, accompagnateurs ou chanteurs pour leur faire sentir et approfondir la sensation du groove et ouvrir des champs créatifs.

► Confronter les expériences de travail des unes et des autres, et favoriser ainsi l’émergence d’habitudes efficientes dans leur travail quotidien.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE SEBASTIÁN QUEZADA

Il proposera sa vision personnelle sur le groove de la musique traditionnelle cubaine en s’appuyant sur l’articulation de la pensée rythmique d’Afrique occidentale. Il travaillera sur l’anticipation des pulsations et la valeur du contre temps dans la musique cubaine traditionnelle. Perfectionnement du groove et aisance dans l’interprétation des syncopes.

Sa transmission se fait via les mélodies des tambours et des chants, les claves et le mouvement. Le répertoire travaillé sera la rumba matancera (rythme née dans la deuxième partie du XIX siècle) et la santería yoruba (rythme sacré de la communauté afro-américaine cubaine)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

►Rationaliser la méthode d’intériorisation rythmique, afin de se repérer dans les cycles

►Composer et arranger rythmiquement

►Faire groover, faire dégroover

►Passer du rôle d’accompagnateur au rôle de soliste ou de chef d’orchestre rythmique

►Jouer avec des repères

►Acquérir du vocabulaire culturel

►Acquérir de l’assise dans son rapport au temps

PROGRAMME COMPLET

RENSEIGNEMENTS

Dates : Du lundi 13 au mercredi 15 novembre 2023

Horaires : De 10h à 12h30 / 14h30 à 17h00

Durée : 18h

Lieu : Conservatoire de Brest Métropole

Adresse : Site de Brest 16, rue du Château, 29200 Brest

Nombre de places : 12

Coût pédagogique : cette formation s’inscrit dans un cursus de 3 formations d’une durée totale de 54h. Le coût du cursus est de 1350€ (Si impossibilité de suivre le cursus dans sa globalité, merci de nous consulter)

(+ cotisation annuelle de 5€)

Frais annexes : Ils seront communiqués lors de votre inscription. Faites-nous part de vos besoins lors de votre inscription.

INSCRIPTION

Dans la limite des places disponibles.

manon.riouat[@]drom-kba.eu

+33 (0)6 77 45 34 91



