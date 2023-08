Visite guidée des jardins du Conservatoire botanique Conservatoire botanique national du Massif central Chavaniac-Lafayette, 17 septembre 2023, Chavaniac-Lafayette.

Visite guidée des jardins du Conservatoire botanique Dimanche 17 septembre, 14h00 Conservatoire botanique national du Massif central Animation limitée à 20 places – Gratuite, sur inscription

Venez découvrir la flore du Massif central sous ses angles les plus inattendus et à travers une thématique de saison : la graine. Une visite sensorielle, ludique et dynamique du jardin conservatoire pour parcourir en quelques heures les paysages du territoire et leur flore. Secrets de plantes, anecdotes scientifiques, temps d’observation… le génie des plantes étonnera tous les amoureux de nature !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Rendez-vous à 14h devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central – Horaires : 14h-16h

Animation limitée à 20 personnes ; annulée si moins de 5 participants ou en cas de conditions météorologiques défavorables.

Réservations : formulaire d’inscription en ligne (https://www.cbnmc.fr/agenda) ou 04 71 77 55 65

Conservatoire botanique national du Massif central Le bourg 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kA-Y1CwQ5kaB7iMPWxyZcnts3OD5b51LmZIc02-Qh9RUQlk4UVFVV05CNU5TUFg0NU8xU05MWDNKNy4u »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 71 77 55 65 »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kA-Y1CwQ5kaB7iMPWxyZcnts3OD5b51LmZIc02-Qh9RUQlk4UVFVV05CNU5TUFg0NU8xU05MWDNKNy4u Le Conservatoire botanique national du Massif central est un établissement public agréé par le Ministère de la transition écologique depuis 1998 et administré par un Syndicat mixte, ayant pour objectif principal la connaissance, la conservation et la valorisation de la diversité végétale naturelle sur son territoire d’agrément. parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© CBNMC