Exploration immersive : découvrez l’univers de ce conservatoire botanique ! Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre, 16 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Exploration immersive : découvrez l’univers de ce conservatoire botanique ! Samedi 16 septembre, 10h00 Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées Gratuit. Sur inscription. Visite limitée à 18 personnes.

Vous êtes invités à rejoindre le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Cette opportunité vous permettra d’approfondir votre connaissance de son passé, de saisir les défis et les missions des botanistes, ainsi que d’explorer les initiatives entreprises pour la préservation de notre héritage végétal.

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées Vallon De Salut, 65203 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/fB22C61V71zGFwn66 »}, {« type »: « email », « value »: « visite@cbnpmp.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 95 85 30 »}] Le Conservatoire botanique pyrénéen, également connu sous le nom de Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, est un conservatoire botanique spécialisé dans la flore des Pyrénées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©DR