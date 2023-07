Visite libre des jardins du Conservatoire Botanique National de Bailleul Conservatoire Botanique National Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Visite libre des jardins du Conservatoire Botanique National de Bailleul

Dimanche 17 septembre, 10h00
Conservatoire Botanique National
Entrée libre. Programme précis sur : www.cbnbl.org et la page Facebook du CBNBL.

Les jardins des plantes sauvages et des plantes médicinales vous permettront de mieux connaître la flore que nous côtoyons quotidiennement ou que nous utilisons dans notre alimentation comme dans les préparations médicales. En visite libre les jardins se savourent au cœur du parc de 25 hectares.

Conservatoire Botanique National
Hameau de Haendries – 59270 Bailleul
Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
03 28 49 00 83
http://www.cbnbl.org

Le conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) est l'un des onze conservatoires botaniques nationaux de France. Agréé en 1991, il bénéficie du statut d'association loi 1901. Il est installé au Hameau de Haendries à Bailleul, à l'initiative du professeur Jean-Marie Géhu, et devenu Centre régional de Phytosociologie en 1987.

