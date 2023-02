Conservatoire « Alors on danse! » Place du Foirail, 20 février 2023, Pau .

Conservatoire « Alors on danse! »

Foirail Place du Foirail Pau Pyrenees-Atlantiques Place du Foirail Foirail

2023-02-20 20:00:00 – 2023-02-20

Place du Foirail Foirail

Pau

Pyrenees-Atlantiques

EUR 0 Depuis 2021, le Conservatoire à Rayonnement Départemental Pau-Béarn Pyrénées, dirigé par Gilles Guilleux et la compagnie Éléphant in the Black box, dirigée par le chorégraphe Jean-Philippe Dury, se sont associés afin de développer un pôle d’enseignement artistique, le Centre Chorégraphique «La Chapelle – 2 CLC».

Cette structure, dédiée à la sensibilisation des publics aux pratiques artistiques dans le domaine de la danse, a pour mission la formation et l’insertion professionnelle du jeune danseur et des futures générations

d’artistes chorégraphiques.

C’est l’opportunité pour les élèves danseurs de parfaire leur apprentissage dans une volonté de professionnalisation.

Plateforme internationale et pionnière, la Cellule permet de découvrir et soutenir le talent des jeunes danseurs qui aspirent à l’excellence artistique et le partage de l’art chorégraphique avec le public.

Depuis 2021, le Conservatoire à Rayonnement Départemental Pau-Béarn Pyrénées, dirigé par Gilles Guilleux et la compagnie Éléphant in the Black box, dirigée par le chorégraphe Jean-Philippe Dury, se sont associés afin de développer un pôle d’enseignement artistique, le Centre Chorégraphique «La Chapelle – 2 CLC».

Cette structure, dédiée à la sensibilisation des publics aux pratiques artistiques dans le domaine de la danse, a pour mission la formation et l’insertion professionnelle du jeune danseur et des futures générations

d’artistes chorégraphiques.

C’est l’opportunité pour les élèves danseurs de parfaire leur apprentissage dans une volonté de professionnalisation.

Plateforme internationale et pionnière, la Cellule permet de découvrir et soutenir le talent des jeunes danseurs qui aspirent à l’excellence artistique et le partage de l’art chorégraphique avec le public.

Place du Foirail Foirail Pau

dernière mise à jour : 2023-02-06 par