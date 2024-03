Conservatoire Alors on danse « Le songe d’une nuit d’été » Théâtre Saint Louis Pau, vendredi 28 juin 2024.

Conservatoire Alors on danse « Le songe d’une nuit d’été » Théâtre Saint Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Une adaptation dansée du chef-d’œuvre de William Shakespeare.

Dans un univers de papier blanc où la réalité se mêle au fantastique, les danseurs explorent un monde où l’amour, les rêves et les erreurs s’entremêlent, créant une expérience visuelle et sensorielle unique, empreinte de mystère et de féérie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 20:00:00

fin : 2024-06-28

Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conservatoire Alors on danse « Le songe d’une nuit d’été » Pau a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Pau