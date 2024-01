AZNAVOUR 100 ANS CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL Nice, dimanche 7 avril 2024.

L’année 2024 célèbrera le 100e anniversaire de Charles Aznavour, légende du patrimoine musical universel et élu comme le chanteur du XXe siècle devant Elvis Presley ou Frank Sinatra par le magazine Times et CNN.Gil Marsalla & Directo Prod (France) lui rendront hommage le jour de son 100e anniversaire avec un récital symphonique de ses plus grandes chansons.

Tarif : 32.20 – 42.50 euros.

Début : 2024-04-07 à 17:00

Réservez votre billet ici

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL 127 AVENUE DE BRANCOLAR 06100 Nice 06