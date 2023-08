Visite guidée du Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi Créteil, 16 septembre 2023, Créteil.

Avec sa façade aux allures de rideau de théâtre, le conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi est facilement reconnaissable au sein du quartier de la Croix-des-Mèches. Cet équipement d’enseignement artistique (danse, musique, théâtre) accueille depuis 1998 près de 1 200 élèves. Œuvre du cabinet d’architectes Jacques Hesters et Brigitte Oyon, il est un lieu ouvert sur le monde et propose tout au long de l’année des cours, des masterclass, des auditions ainsi que de nombreux spectacles et concerts.

Une visite guidée par Lara Aussel, architecte au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne.

À cette occasion, les visiteurs pourront aussi découvrir quelques surprises préparées par les élèves du conservatoire.

Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi 2-4 rue Déménitroux 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France Construit entre 1996 et 1998, le conservatoire de Créteil est l'œuvre du cabinet d'architectes J. HESTERS et B. OYON. Il a pris le nom de Marcel DADI, guitariste cristolien de renommée internationale, décédé en 1996 dans un accident d'avion. Un auditorium de 345 places est construit en 2003. La façade du bâtiment ondule comme un rideau de scène en train de s'ouvrir.

©Conservatoire Marcel Dadi