Versailles Grand Bach 15 et 16 mars 2024 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Entrée gratuite sur réservation.

« Bach ? Nein ! Strom sollte er heissen! » (« Ruisseau ? Non ! C’est torrent qu’il aurait dû s’appeler »). C’est par ce jeu de mot (Bach en allemand signifie « ruisseau » et Strom « torrent ») que Beethoven honorait le Cantor de Leipzig, Johann Sebastian Bach. Il est vrai qu’à l’exception de l’opéra, le compositeur a su aborder tous les domaines, laissant en chacun d’eux des chefs d’œuvre inégalés.

Ce week-end sera l’occasion de célébrer son génie par une série de plusieurs concerts ouverts aux différents départements du Conservatoire. Les élèves et étudiants en musiques anciennes, jazz, piano, musique de chambre, orchestre, chant, musiques actuelles interprètent des œuvres incontournables du compositeur (Sonates et Partitas ; l’Art de la Fugue ; le Clavier bien tempéré…) « en miroir » sur instruments d’époque et instruments modernes.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T19:00:00+01:00 – 2024-03-15T20:30:00+01:00

2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet