Flutissimo Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles, 4 novembre 2023, Versailles.

Flutissimo 4 et 5 novembre Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc

Le 27 janvier 2023, Roger Bourdin aurait eu 100 ans… C’est à un virtuose tout à fait extraordinaire, au sens propre du terme, que l’Association Française de la Flûte souhaite rendre hommage en cette année 2023 pour le centenaire de sa naissance.

Cet incontournable flûtiste avait en effet réalisé toute sa carrière de professeur à Versailles, où il avait été nommé en 1943 pour y rester jusqu’à sa mort en 1976. Ouvert à tous les genres, il laisse le souvenir d’une musique sans frontières et d’une grande générosité dans ses entreprises de vulgarisation musicale.

La manifestation rassemble nombre de ses anciens élèves, ayant accompli de grandes carrières de pédagogues et/ou de solistes, ainsi que des musiciens d’horizons variés, ainsi que de nombreux jeunes flûtistes dans des ateliers d’ensemble et concerts.

L’événement offre tout à la fois, concerts, ateliers, master-classes, conférences et la présence de nombreux éditeurs et facteurs d’instruments.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://latraversiere.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T08:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

2023-11-05T08:30:00+01:00 – 2023-11-05T18:30:00+01:00

© P. Meissonier