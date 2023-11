Master-classe avec Reison Kuroda Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles, 20 mars 2024, Versailles.

Master-classe avec Reison Kuroda Mercredi 20 mars 2024, 16h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Reison Kuroda est un maître du shakuhachi, une flûte de bambou traditionnelle japonaise.

Reison Kuroda a étudié avec Reibo Aoki un joueur de shakuhachi désigné trésor national vivant du Japon et Shoji Aoki. Il a obtenu une maîtrise au département de musique traditionnelle japonaise de l’Université des arts de Tokyo en 2013. En 2011, il crée le quatuor Hougaku.

Il a remporté plusieurs prix. En 2019, il est nommé « ambassadeur culturel du Japon » et se produit dans 6 pays. Il a créé The Shakuhachi 5. Chaque année, il commande une nouvelle pièce pour quintet de shakuhachi à un compositeur d’avant-garde. Il a également formé RigarohieS, un duo pour de nouveaux arrangements et développements de la musique folklorique locale japonaise avec shakuhachi et piano (classé 2e au Japon dans la catégorie iTunes Instrumental Top Songs).

Démonstration de flûte shakuhachi, mercredi 20 mars, 19h

Salle Rameau, Versailles

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

2024-03-20T16:00:00+01:00 – 2024-03-20T20:30:00+01:00

© Tomoko Hidaki