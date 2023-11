Master-classe avec Anne Le Bozec Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles, 5 février 2024, Versailles.

Master-classe avec Anne Le Bozec 5 et 6 février 2024 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Anne Le Bozec vient dès sa prime enfance à une large pratique artistique. Musique, mais aussi dessin, création plastique, littérature et poésie l’accompagnent en permanence.

Son intérêt premier pour une pluralité de formes artistiques se retrouve dans le parcours qu’elle effectue au concert et en tant que pédagogue. Pianiste bien sûr, mais musicienne avant tout aimantée par le partage : celui, évident, de la musique de chambre avec tous les instruments ; celui, intime, du texte poétique par la mélodie et le Lied ; celui du dramaturge par une constante réinvention de l’orchestre au piano, notamment dans l’oratorio et l’opéra ; et de multiples appels depuis le piano vers la danse, le mime, le cinéma muet.

Invitée de par le monde à transmettre le répertoire du Lied et de la mélodie, mais aussi le piano, la musique de chambre, l’accompagnement, elle enseigne depuis 2005 l’accompagnement vocal au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-05T09:30:00+01:00 – 2024-02-05T13:00:00+01:00

2024-02-06T14:00:00+01:00 – 2024-02-06T16:30:00+01:00