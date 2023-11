Master-classe de piano avec Ingmar Lazar Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles, 31 janvier 2024, Versailles.

Master-classe de piano avec Ingmar Lazar 31 janvier et 1 février 2024 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Salué par le magazine Classica pour son « magnétisme et impressionnante maturité », ainsi que pour son jeu « restituant l’essence même de chaque œuvre », Ingmar Lazar fait partie des musiciens français les plus distingués de sa génération.

Né en France en 1993, Ingmar Lazar se produit pour la première fois à la Salle Gaveau à l’âge de six ans. Ancien élève de Valéry Sigalevitch et d’Alexis Golovine, il a étudié à la Hochschule de Hanovre, à l’Académie Internationale de Piano du Lac de Côme et au Conservatoire de la Suisse italienne, à l’Universität Mozarteum de Salzbourg et à la Scuola di Musica de Fiesole.

Ingmar Lazar est depuis 2016 fondateur et directeur artistique du « Festival du Bruit qui Pense » de Louveciennes dont la vocation est de créer de forts liens entre les artistes et le public grâce à des interviews interactives et des discussions post-concerts.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T14:00:00+01:00 – 2024-01-31T18:00:00+01:00

2024-02-01T14:00:00+01:00 – 2024-02-01T17:00:00+01:00