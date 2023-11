Master-classe de musique de chambre avec le Quatuor Habanera Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles, 27 janvier 2024, Versailles.

Master-classe de musique de chambre avec le Quatuor Habanera Samedi 27 janvier 2024, 10h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Fabrizio Mancuso, Sylvain Malézieux, Gilles Tressos et Christian Wirth, musiciens du quatuor Habanera fêtent en 2023, trente années écoulées depuis leur premier concert, le 4 juin 1993 à Mulhouse…

Trente années de travail en commun, ce sont, en quelques chiffres, neuf premiers prix internationaux de musique de chambre, six disques, près de 600 concerts partagés, une quarantaine de tournées dans une vingtaine de pays au Japon, Chine, États-Unis, Russie et Europe… Des heures passées ensemble dans des trains, des avions, des voitures…

C’est une histoire qui va continuer de s’écrire en 2024 avec des enregistrements à venir et la création de Noé Terra Nova, opéra avec chœur d’enfants de Wilfried N’Sondé et Vincent David.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T13:00:00+01:00

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T13:00:00+01:00