Master-classe avec Guillaume Cottet-Dumoulin Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles, 19 janvier 2024, Versailles.

Master-classe avec Guillaume Cottet-Dumoulin Vendredi 19 janvier 2024, 14h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Guillaume Cottet-Dumoulin débute la musique en Haute-Savoie. Il étudie l’euphonium et obtient en 1996 un 1er prix au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Fernand Lelong et un 1er prix de Musique de chambre dans la classe de Jens Mc Manama.

En 1997, il intègre de nouveau le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris au trombone dans la classe de Gilles Millière et obtient un 1er prix en 2000.

Guillaume Cottet-Dumoulin rejoint l’Orchestre de Paris en 2001. Il mène une carrière de chambriste avec les solistes de l’Orchestre de Paris, le Quatuor Gilles Millière et le trio Timetracks.

Passionné de pédagogie, il enseigne le trombone au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00