Romances, musiques pré-romantiques #2 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles, 16 janvier 2024, Versailles.

Héritière des chansons médiévales des troubadours et trouvères cultivant l’amour courtois, la romance est particulièrement en vogue dès la seconde moitié du XVIIIe et jusqu’au milieu du XIXe siècle. Au carrefour de la musique populaire et de la musique de salon, la romance s’apparente à une chanson sentimentale sur une mélodie simple, de caractère plutôt naïf et attendrissant, écrite majoritairement pour voix et accompagnement instrumental (pianoforte, harpe, guitare, violon, violoncelle…).

Les étudiants en chant, harpe et pianoforte interprètent des pièces originales consacrées notamment aux reines : la romance Pauvre Jacques de Jeanne-Renée de Bombelles qui évoque Marie-Antoinette ; The sufferings of the Queen of France pour pianoforte de Jan Ladislav Dussek ; une romance sur la mort de Marie-Stuart et des romances de la collection de la reine Hortense de Beauharnais, également harpiste.

Coordination : Nanja Breedjik, Daria Fadeeva, Laura Holm, Françoise de Maubus.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

