Salon de musique spécial Pull de Noël Vendredi 22 décembre, 18h30 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Entrée libre.

Rendez-vous conviviaux et lieux d’expression privilégiés reflétant toute la diversité des disciplines enseignées, les Salons de musique sont l’occasion de faire entendre, sur des programmes courts (très courts parfois), petits et grands élèves.

Le vendredi 22 décembre, en clôture des Journées internationales du pull de Noël, venez nombreux en salle Rameau nous faire profiter de vos plus beaux, vos plus drôles ou vos plus originaux pulls !

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T18:30:00+01:00 – 2023-12-22T19:30:00+01:00

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet