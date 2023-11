Espace 21 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

L'Espace 21 est dédié à l'univers des compositeurs d'aujourd'hui et contribue à faire évoluer l'écoute de la palette de couleurs et de timbres que

recouvrent leurs œuvres. Cette saison, une pièce est commandée à Sophie Lacaze.

