Master-classe avec Lluis Claret Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles, 19 novembre 2023, Versailles.

Né dans la Principauté d’Andorre, Lluis Claret y commence ses études musicales inspiré par la personnalité de son parrain, Pablo Casals. Pendant de nombreuses années, il assiste aussi à des cours particuliers d’Enric Casals, frère de Pablo, qui sera son principal mentor et père musical. Ses rencontres avec Radu Aldulescu, György Sebök, Eva Janzer, Maurice Gendron et Bernard Greenhouse vont aussi marquer sa personnalité. 1er prix des concours Pablo Casals et Mstilav Rostropovitch, sa carrière se projette mondialement, autant comme soliste que comme grand amateur de musique de chambre. Son intérêt pour la musique contemporaine l’amène à collaborer avec de grands compositeurs. Sa profonde vocation pédagogique lui permet d’enseigner pendant plus de 20 ans au Conservatoire de Toulouse et de donner de nombreuses master-classes dans le monde. Actuellement, professeur de violoncelle et de musique de chambre au New England Conservatory de Boston, ainsi que Chair du Département des Cordes.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T13:00:00+01:00

