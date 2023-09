Musique de chambre Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Musique de chambre Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles, 20 octobre 2023, Versailles. Musique de chambre 20 octobre 2023 – 5 avril 2024, les vendredis Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Entrée libre. Une immersion dans toutes les esthétiques de la musique de chambre.

Coordination : François Poly Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:30:00+02:00

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet

