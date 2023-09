Master-classe avec Céline Laly Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau Versailles, 5 octobre 2023, Versailles.

Formée au sein de plusieurs institutions en Europe, Céline Laly travaille auprès de T. Quasthoff, R. Scotto, K. Te Kanawa, M. Lipovsek et A. Murray. Elle reçoit en 2010 et 2011 l’enseignement de Montserrat Caballé, étape déterminante dans sa formation vocale.

Ses débuts professionnels la conduisent vers l’opéra et l’oratorio, ainsi que la musique de chambre qu’elle affectionne particulièrement. Avec le temps, elle affirme parallèlement un intérêt pour des répertoires peu explorés et des vocalités atypiques. Elle développe ainsi, en collaboration avec d’autres artistes, des expériences artistiques qui lui sont chères, avec une prédilection pour le théâtre musical et l’improvisation.

Artiste-enseignante, Céline Laly est régulièrement sollicitée en qualité de professeur invitée et de tutrice en formation à la pédagogie. En 2022, elle est nommée professeur de chant lyrique au CNSMD de Paris.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Salle Rameau 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T10:00:00+02:00 – 2023-10-05T13:00:00+02:00

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

