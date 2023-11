Master-classe avec Marie-Bernadette Charrier Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 11 mars 2024, Versailles.

Master-classe avec Marie-Bernadette Charrier 11 et 12 mars 2024 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Curieuse et passionnée par tous les courants musicaux d’aujourd’hui, Marie-Bernadette Charrier mène une carrière internationale de soliste et en musique de chambre avec l’ensemble Proxima Centauri dont elle est la directrice artistique.

En relation constante avec les compositeurs, elle favorise le développement d’un nouveau répertoire original en pratiquant une politique de commande active auprès de compositeurs.

Actuellement professeur de saxophone et de musique de chambre contemporaine elle forme des générations d’interprètes à la pratique ouverte des musiques d’aujourd’hui.

Concert de restitution de la master-classe, mardi 12 mars, 19h

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

2024-03-11T10:00:00+01:00 – 2024-03-11T13:00:00+01:00

2024-03-12T19:00:00+01:00 – 2024-03-12T20:30:00+01:00

