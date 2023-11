Carte blanche à Mirtru Mijares Escalona Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 9 mars 2024, Versailles.

Carte blanche à Mirtru Mijares Escalona Samedi 9 mars 2024, 17h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée gratuite sur réservation.

Compositeur vénézuélien, Mirtru Escalona-Mijares débute sa formation dans son pays natal, la poursuit en France et achève ses études de composition, d’ethnomusicologie et d’orchestration au CNSMD de Lyon.

Entre ses principales préoccupations compositionnelles, il est attiré par l’incorporation de l’électronique comme une extension logique des instruments acoustiques.

Artiste en résidence au CRR VGP, Mirtru Escalona Mijares enseigne depuis quelques années à la maison de quartier de Porchefontaine à Versailles. Il a créé « les Mardis de la création », ateliers de découverte de la musique contemporaine destinés aux familles.

Parmi les différents temps forts de cette résidence, un concert carte blanche lui est consacré. Deux œuvres pédagogiques commandées par le Conservatoire, un ensemble d’études participatives pour ensemble vocal et public ainsi qu’une danse chorale et électroacoustique sont interprétées par les élèves aux côtés d’autres pièces de son répertoire ou de son choix.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/crrversaillesgrandparc »}] Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:30:00+01:00

2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:30:00+01:00

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet