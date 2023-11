Master-classe avec Claire Désert Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 6 mars 2024, Versailles.

Master-classe avec Claire Désert 6 et 7 mars 2024 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Habituée de prestigieux festivals en France, Claire Désert est aussi présente sur les scènes internationales et se produit en soliste avec d’importantes formations symphoniques.

Entrée à l’âge de 14 ans au CNSM de Paris, Claire Désert obtient un 1er prix à l’unanimité du jury dans la classe de piano de Ventsislav Yankoff ainsi qu’un 1er prix de musique de chambre dans la classe de Jean Hubeau. Elle est ensuite admise en cycle de perfectionnement dans ces deux disciplines (classe de musique de chambre de Raphaël Pidoux).

Claire Désert est professeur de piano et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Concert de restitution de la master-classe, jeudi 7 mars 19h30

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

