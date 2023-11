Jeux interdits Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 20 janvier 2024, Versailles.

Jeux interdits Samedi 20 janvier 2024, 15h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre.

Comment jouer « Jeux interdits » sans se donner de grands airs ?

La célèbre rengaine donne [1/3]-lieu à des détournements et est présentée avec d’autres musiques emblématiques de la guitare.

Pour le final, des élèves des écoles de musique de Bailly Noisy-le-Roi et de Montesson se joignent à ceux du Conservatoire pour une deuxième version de Partimento, dispositif sonore créé par Caroline Delume pour le festival de guitare de Noisy-le-Roi et Bailly en novembre 2023.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

© Adobe Stock