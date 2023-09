Master-classe avec David Sauzay Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 15 janvier 2024, Versailles.

Master-classe avec David Sauzay Lundi 15 janvier 2024, 14h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Né en 1972, David Sauzay débute le saxophone à 8 ans et décide de devenir musicien de jazz à la suite d’un échange avec l’école de musique de Doncaster en Angleterre dirigée par John Ellis. Il étudie notamment au Conservatoire de Lyon.

En 1997, il crée son propre quintet et enregistre pour le label Fresh Sound Records. En 1999, il intègre le big band Belmondo/Dal Sasso, joue avec Manuel Rocheman aux côtés de Kyle Eastwood.

En tant que sideman, David Sauzay intervient sur plus d’une quarantaine d’albums.

Il accompagne des chanteurs internationaux tels que Charles Aznavour, Lauren Kinhan et Peter Eldridge, Maurey Richards, Manu Leprince, Rosemary Philips, Margault Lampley et participe à de nombreux enregistrements pour le cinéma.

Également pédagogue, il crée une chaîne YouTube « Jazz et improvisation » qui compte plus de 3500 abonnés et plus d’une centaine de vidéos. Il écrit aussi plusieurs méthodes et donne des stages et master-classes.

Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d'enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-15T14:00:00+01:00 – 2024-01-15T17:00:00+01:00

