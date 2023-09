Master-classe avec Tatjana Uhde Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 20 décembre 2023, Versailles.

Master-classe avec Tatjana Uhde Mercredi 20 décembre, 14h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Née en Allemagne dans une famille de musiciens, Tatjana Uhde commence le violoncelle à l’âge de 6 ans. Elle reçoit l’enseignement de Martin Ostertag à la Hochschule für Musik Karlsruhe, de Philippe Muller et Marc Coppey au Conservatoire de Paris et d’Antonio Meneses à l’École des Beaux-Arts de Berne.

Tatjana Uhde se distingue dans de nombreux concours nationaux et internationaux. Depuis 2008, elle est membre de l’orchestre de l’Opéra national de Paris, dont elle est actuellement deuxième violoncelle solo. Elle fait également partie de l’orchestre du Festival de Bayreuth.

Depuis cette année, elle est professeur assistante au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle joue un violoncelle français de Bernardel Père 1852.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

