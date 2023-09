Orchestres à cordes et d’harmonie Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 18 décembre 2023, Versailles.

Orchestres à cordes et d’harmonie Lundi 18 décembre, 20h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée gratuite sur réservation.

Harmonie des cordes et harmonie sans cordes… À l’occasion de cette soirée, l’orchestre à cordes et l’orchestre d’harmonie se partagent la scène pour varier les couleurs et les timbres.

Orchestre à cordes / direction : Bernard Le Monnier

Georg Friedrich Haendel, Concerto grosso opus 3 n°2 HWV 313 pour deux hautbois et cordes

Gustav Mahler, Adagietto de la Cinquième symphonie

Wojciech Kilar, Orawa

Orchestre d’harmonie des étudiants / direction : Christophe Dravers

Leonard Bernstein, Ouverture de l’opérette Candide (arrangement de Clare Grundman) et Danses symphoniques de West Side Story.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/crrversaillesgrandparc »}] Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

