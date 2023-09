Carte blanche à Monsieur Mozart Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 2 décembre 2023, Versailles.

Monsieur Mozart convie à passer « Une heure avec une classe de cor, son professeur, deux comédiens et leurs amis pianiste, violoniste, clarinettiste, hautboïste et bassoniste… ».

Ce spectacle original de Pascal Proust permet aux jeunes et moins jeunes élèves cornistes d’aborder la musique de Wolfgang Amadeus Mozart en soliste, en musique de chambre ou en ensemble à travers quelques morceaux emblématiques du compositeur : Petite musique de nuit, Berceuse, Canons, Bundeslied, Sonatine viennoise, extraits de la Flûte Enchantée ou encore des Noces de Figaro.

Coordination : Anne-Sophie Corrion.

Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d'enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:30:00+01:00

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet