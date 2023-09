Hellen Keller, un portrait musical Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 28 novembre 2023, Versailles.

Hellen Keller, un portrait musical Mardi 28 novembre, 20h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée gratuite sur réservation.

L’histoire vraie d’une enfant née à la fin du XIXe siècle. À 19 mois, une maladie foudroyante rend Helen sourde, aveugle et muette, et la condamne à vivre « dans le noir ». Au cœur de l’Amérique profonde, à une époque où ces enfants infirmes sont placés en asile, elle doit son salut au soutien inconditionnel de sa famille. Ce projet, c’est d’abord l’histoire d’un corps, qui trouve ses solutions dans la vibration, le toucher et l’odorat. Un corps où la chair défaillante prouve qu’elle contient ses propres solutions. Son parcours vers la connaissance est avant tout un parcours vers soi : signer, lire, écrire, parler, c’est s’inclure au monde. C’est aussi faire des choix.

Agnès Adam : comédienne

Grégoire Blanc : thérémine et continuum

Rémi Briffault : accordéon

Céline Laly : voix

François Narboni : composition

Thibaut Trosset : arrangements musicaux

Dorothée Parigot : coordination et recherches littéraires

Maguelone Parigot : conseils artistiques

Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d'enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

