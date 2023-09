Les Claviers Galactiques Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 25 novembre 2023, Versailles.

Les Claviers Galactiques Samedi 25 novembre, 18h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée gratuite sur réservation.

Placés sous la houlette de Pascal Mathelon et aux côtés de six musiciens de la Cie Poum tchaC, les élèves du département de percussions du Conservatoire présentent un spectacle inédit : Les Claviers Galactiques.

Le concept ? Rassembler et faire répéter des percussionnistes d’âges et de niveaux différents pour construire ensemble un spectacle issu de l’univers des Percus Galactiques de la Cie Poum tchaC.

Des arrangements sont créés pour l’occasion. Marimbas, xylophones, vibraphones sont à l’honneur. Ils quittent leur position statique pour prendre le pas des « Marching bands »…

Le tout est entremêlé de tambours cosmiques et de rythmes inter-planète-terre !

Direction : Pascal Mathelon

Coordination : Pierre-Antoine Gillard

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/crrversaillesgrandparc »}] Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

© Versailles Grand Parc / Magali Hochet