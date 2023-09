Master-classe avec Mathieu Chazarenc Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 22 novembre 2023, Versailles.

Master-classe avec Mathieu Chazarenc Mercredi 22 novembre, 14h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Après avoir étudié les percussions classiques, Matthieu Chazarenc rejoint le Centre Musical et Créatif de Nancy. Diplômé major de sa promotion, il part en 1997 à New York pour prendre des cours à la Drummers Collective, puis obtient un Premier Prix de batterie et le Diplôme d’Etat de Jazz. En 2000, il entre dans la classe de jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et étudie la batterie aux côtés de Daniel Humair.

Matthieu Chazarenc se produit régulièrement dans les festivals et clubs de jazz en France, en Europe et lors de tournées internationales.

Il joue dans les groupes de l’harmoniciste Olivier Ker Ourio, du pianiste Manuel Rocheman, en trio avec le pianiste Benny Lackner ou le vibraphoniste David Patrois. Il a fait partie du groupe de la chanteuse Olivia Ruiz et a accompagné Charles Aznavour.

En 2017, il fonde son 1er projet : CANTO avec Laurent Derache (accordéon), Sylvain Gontard (bugle) et Christophe Wallemme (contrebasse).

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

