Master-classe avec Marc Danel Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 21 novembre 2023, Versailles.

Master-classe avec Marc Danel Mardi 21 novembre, 10h00, 14h30 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Marc Danel a étudié à la Musikhochschule de Cologne. Avec ses frères et sœurs et Gilles Millet, il fonde le Quatuor Danel. En tant que premier violon du quatuor, il est lauréat des six concours internationaux, dont ceux d’Evian, de Londres et de Saint-Pétersbourg.

Depuis 1991, il a fait plus de 3000 concerts, dans les salles les plus prestigieuses du monde. Il a enregistré plus de 30 CDs. Il joue aussi en soliste ou avec divers partenaires de musique de chambre.

Marc Danel est professeur de violon au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon depuis 2014 et, depuis 2006, à l’Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie à Namur. Il est aussi directeur artistique de l’Académie néerlandaise de quatuors à cordes (NSKA). Il a fait partie de nombreux jurys et a donné des master-classes dans le monde entier.

En partenariat avec Musiques à Versailles

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T10:00:00+01:00 – 2023-11-21T13:30:00+01:00

2023-11-21T14:30:00+01:00 – 2023-11-21T18:00:00+01:00

© Marco Borggreve