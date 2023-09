Master-classe avec Claire Antonini Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 20 novembre 2023, Versailles.

Master-classe avec Claire Antonini Lundi 20 novembre, 10h00, 14h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Luthiste diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, Claire Antonini est considérée comme l’une des spécialistes de la Musique française pour luth du XVIIe siècle.

Elle se produit régulièrement en France et à l’étranger en tant que soliste ou continuiste, accompagnant Philippe Jaroussky, Patricia Petibon, Monique Zanetti, Isabelle Poulenard, Marianne Muller… Elle joue régulièrement avec différents orchestres baroques : «Le Concert d’Astrée», «Les Arts Florissants», «Le Concert Spirituel», «La Grande Ecurie et la Chambre du Roy»…

Par ailleurs, elle a étudié la musique traditionnelle persane auprès du grand maître Dariush Talaï et se produit au sein d’ensembles de musique persane.

Elle a obtenu le Diplôme d’Etat de Professeur de Musique Traditionnelle ainsi que le Certificat d’Aptitude aux fonctions de Professeur de Musique Ancienne. Elle enseigne le luth au Conservatoire de Chelles.

En partenariat avec le Centre de Musique Baroque de Versailles.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T10:00:00+01:00 – 2023-11-20T13:00:00+01:00

2023-11-20T14:00:00+01:00 – 2023-11-20T16:00:00+01:00