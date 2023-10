Umlaut Big Band Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 14 novembre 2023, Versailles.

Umlaut Big Band Mardi 14 novembre, 19h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre sur réservation

Dans un format inédit de sextet où prime la proximité, ses arrangements originaux mettent en avant les brillants solistes du groupe, autant que la force des compositions de Mary Lou Williams.

Le programme souligne la richesse de son parcours, injustement resté dans l’ombre, et éclaire sous un nouveau jour cinquante ans d’histoire du jazz.

En première partie, le Big Band du Conservatoire, dirigé par Sylvain Beuf, invite Pierre-Antoine Badaroux.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles

jazz big band