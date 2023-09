Australian Girls Choir Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, 4 octobre 2023, Versailles.

Australian Girls Choir Mercredi 4 octobre, 19h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée gratuite sur réservation.

Depuis plus de 40 ans, l’Australian Girls Choir propose une éducation aux arts du spectacle de haute qualité et des opportunités de représentations exceptionnelles.

Une cinquantaine de jeunes filles de 14 à 18 ans provenant de toute l’Australie participe cette année à leur tournée internationale 2023, qui fait étape à Rome puis à Versailles. Il y rencontrera la trentaine de choristes de l’Ensemble vocal féminin du Conservatoire.

Direction et coordination : Valérie Josse

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d'enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

